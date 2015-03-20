مصدر بالكهرباء: الانتهاء من تصاريح إنشاء محطات "فحم" خلال أيام

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه الوزارة أوشكت على الانتهاء من الحصول على كل الموافقات الخاصة بإنشاء مشروعات محطات توليد الكهرباء من الفحم.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم إتاحة الأراضى الخاصة بمشروعات توليد الكهرباء من الفحم خلال الأسابيع القليلة القادمة، موضحًا أن الوزارة حصلت على موافقة وزارة البيئة والسياحة والآثار وعدد آخر من الجهات، ولم يتبق سوى موافقة وزارة الدفاع، وجار إصدارها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف المصدر أن الأراضى المخصصة للوزارة لإنشاء محطات الفحم تقع فى سفاجا ورأس غارب والحمروين وعيون موسى، لافتًا إلى أن الوزارة وقغت 4 مذكرات تفاهم خلال الموتمر الاقتصادى لإنشاء محطات فحم بقدرة 2640 للمحطة.

وأشار المصدر إلى أنه تم توقيع عقد مع شركة النويس الإمارتية لإنشاء محطة فحم بقدرة 2640 ميجا وات، مشيرًا إلى أن هذه المحطة سيتم إنشاؤها على مرحلتين بواقع 1320 ميجا وات للمرحلة، ومن المقرر أن يتم تخصيص الأرض للشركة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لانتهائهم من جميع الإجراءات والدراسات المطلوبة.

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