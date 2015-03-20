العثور على جثث 5 أطفال في منزل بجنوب غرب فرنسا

عثرت السلطات الفرنسية، الخميس، على جثث 5 أطفال في منزل بجنوب غرب البلاد في ما يبدو أنها أسوأ جريمة قتل أطفال تشهدها فرنسا منذ خمسة أعوام، بحسب ما أعلن مصدر قريب من الملف.

وعثر والد الرضيع الأول على جثة ابنه عند الساعة 0630 بتوقيت غرينتش من صباح الخميس داخل حقيبة عازلة للحرارة في المنزل العائلي، حسب ما أعلن مصدر مقرب من التحقيق مساء.

ثم عثر رجال الشرطة “خلال عملية تفتيش على 4 جثث أخرى” في براد.

وقد نقلت الأم البالغة من العمر 35 عاماً التي “على ما يبدو أنجبت طفلها لوحدها في منزلها” إلى المستشفى في بوردو حيث تم اخضاعها “لفحوص نسائية ونفسية”. وأوضح المصدر أن المرأة “لم تعان من قبل على ما يبدو من اضطرابات نفسية”.

وأوضح أن الوالد الذي يبلغ من العمر 40 عاماً اعتقل مساء الخميس.

وللأب وزوجته ابنتان تبلغان من العمر 13 و15 عاماً. ويعمل الرجل وزوجته في المجال الزراعي ويعيشان على ما يبدو حياة طبيعية.

وتعود أخطر جريمة قتل أطفال في فرنسا إلى العام 2010 حين أقدمت أم على قتل أطفالها الثمانية في فيلر-او-تيرتر بشمال فرنسا.