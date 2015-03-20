إيطاليا تعزز إجراءاتها العسكرية بالبحر المتوسط بعد هجوم تونس

علنت إيطاليا، الخميس، تعزيز قواتها الجوية والبحرية في البحر المتوسط غداة الهجوم المسلح الذي استهدف متحف “باردو” في تونس العاصمة وأسفر عن مقتل 20 سائحاً أجنبيا، بينهم إيطاليان على الأقل، إضافة إلى تونسي واحد.

وقالت وزيرة الدفاع الايطالية روبرتا بينوتي أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان إنه “إثر تفاقم التهديد الإرهابي والذي تجلى بشكل مأسوي في الأحداث التي شهدتها تونس الأربعاء، بات من الضروري تعزيز القوات البحرية والجوية في وسط البحر المتوسط”.

وأضافت أن منطقة “شمال إفريقيا يجب أن تكون مبعث قلقنا الأول”، مشددة على ضرورة “حماية مصالحنا الوطنية المتعددة المعرضة اليوم لمخاطر متزايدة بسبب وجود كيانات متطرفة”.

وأكدت بينوتي أن “القوات المسلحة تعمل بشكل مكثف للغاية، فهي إضافة إلى الاجراءات التي تتخذها عادة، تنشر وحدات بحرية اضافية وفرق حماية بحرية وانواع مختلفة من الطائرات والطائرات المسيرة، وذلك من اجل حماية خطوط المواصلات والسفن التجارية والمنصات البحرية الوطنية وكذلك أيضاً من أجل مراقبة الجهاديين”.

ولم توضح بينوتي حجم القوات المنتشرة أصلاً ولا حجم التعزيزات التي تحدثت عنها.

ولروما مصالح اقتصادية كبيرة في تونس وليبيا، والعديد من السياح الإيطاليين يقصدون تونس باستمرار.

وأعلنت شركتان إيطاليتان للرحلات البحرية الترفيهية الخميس إلغاء توقف سفنهما في تونس غداة الهجوم المسلح الذي استهدف متحف “باردو” في تونس وأسفر عن مقتل 20 سائحاً أجنبياً على الأقل غالبيتهم كانوا في رحلتين بحريتين من تنظيم هاتين الشركتين.