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الكونجرس يؤجل التصويت على مشروع قانون حول إيران

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الكونجرس يؤجل التصويت على مشروع قانون حول إيران الكونجرس يؤجل التصويت على مشروع قانون حول إيران

الكونجرس الأمريكى

قال مساعدون بالكونجرس إن الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي إتفقوا مساء الخميس على أن يؤجلوا حتى منتصف الشهر القادم التصويت على مشروع قانون من شأنه ان يلزم الرئيس باراك أوباما بإحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس للحصول على موافقته.

وقالوا إنه تم الاتفاق على ان يجرى التصويت في 14 من شهر أبريل.

وكان السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قال إنه يريد أن تصوت اللجنة على المشروع يوم الخميس القادم.

لكن الديمقراطيين بالمجلس عارضوا ذلك قائلين إنه سيكون له “تأثير سلبي حاد” على المحادثات النووية الحساسة مع إيران بينما يسعى المفاوضون جاهدين للوفاء بمهلة غايتها نهاية مارس للتوصل لاتفاق إطار.

وهدد أوباما باستخدام النقض الرئاسي. ويحث هو وكبار مسؤولي إدارته الديمقراطيين في الكونغرس على عدم تأييد المشروع في اللجنة أو في مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

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