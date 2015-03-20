الرئيس اليمنى يأمر القوات المسلحة بعدم تلقى أوامر من رئيس الأركان ونائبه

عقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعا استثنائيا مساء الخميس فى عدن برئاسة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية فى مدينة عدن والناتجة عن تمرد العميد عبد الحافظ السقاف على قرار الرئيس القاضى بتعينه وكيلا لمصلحة الأحول المدنية وتعيين بديلا عنه فى قيادة فرع قوات الأمن الخاصة فى عدن.

وأوضح بيان صادر عن الاجتماع أن جهودا بذلت لإقناع السقاف بتنفيذ الأمر كضابط يخضع للتوجيهات التى تعد مخالفتها جريمة عسكرية وإخلال بالواجب والانضباط العسكرى، إلا أنه ظل يماطل ويعد العدة لإثارة الفوضى والتآمر مع قوى معروفه لتنفيذ أجندة داخلية وخارجية والذى ترجم إلى تمدده ومعه جماعة الحوثى وبدعم جوى من الطيران صباح أمس إلى مطار عدن ومبنى المحافظة وأماكن أخرى فى محاولة فاشلة لانقلاب عسكرى على الشرعية الدستورية، وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل القوات المسلحة بمساندة اللجان الشعبية لإيقاف هذا الانقلاب والقضاء عليه وعودة الأمن والاستقرار إلى مدينة عدن وفتح مطار عدن الدولى أمام الملاحة المحلية والدولية.

وحملت اللجنة الأمنية العليا الانقلابيين المسئولية الكاملة عن الأحداث التى وقعت أمس فى محافظة عدن نتيجة انقلابهم والعبث بأمن واستقرار الوطن عامة وحافظة عدن خاصة.



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