العالم يترقب "كسوف الشمس" اليوم.. ويبدأ فى مصر الساعة 11:10 صباحا

يترقب ملايين البشر حول العالم، رؤية "كسوف الشمس"، إحدى أجمل الظواهر الفلكية على الإطلاق والتى من المقرر أن تحدث اليوم الجمعة، ومن بين الدول التى ستشهد كسوفا للشمس مصر ، حيث يبدأ فى الساعة الحادية عشر وعشر دقائق صباحا بتوقيت القاهرة، ويصل أقصى درجة له الساعة الحادية عشر وثمانية وأربعون دقيقة صباحا، وينتهى الكسوف فى الثانية عشر والنصف تقريبا ظهرا .

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن كسوف الشمس يوم 20 مارس يأتى تزامنا مع الاعتدال الربيعى، حيث يتساوى الليل والنهار تماما فى ذلك اليوم، وهو ما نسميه "ذروة الربيع" أو منتصف فصل الربيع، مشيرا إلى أن فصل الربيع سيكون طوله 92 يوما و17 ساعة و53 دقيقة.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس، أن مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وشمال آسيا يشهدون درجات متفاوتة من كسوف الشمس، حيث يظهر فى تلك البلاد كسوفا جزئيا يبدأ فى مصر فى الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحا بتوقيت القاهرة، ويصل أقصى درجة له الساعة الحادية عشرة وثمانية وأربعين دقيقة صباحا، وينتهى الكسوف فى الثانية عشرة والنصف تقريبا ظهرا.

وأوضح الدكتور أشرف تادس، أن قسم الفلك مع قسم الشمس وأبحاث الفضاء سيقومان بتغطية الكسوف الكلى الذى ستشهده الأرض بمقر المعهد "مرصد حلوان سابقا"، وأشار إلى أنه سيتم استقبال الهواة والمهتمين المصريين وغير المصريين بهذا الحدث، وستتم الإجابة على أسئلتهم وتمكينهم من رؤية الكسوف من خلال التليسكوبات الصغيرة.

ونصح الدكتور أشرف تادرس المواطنين، بعدم التحديق فى قرص الشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف لما له من ضرر بالغ على شبكية العين، واستخدام النظارات الكسوفية المخصصة لهذا الغرض أو استعمال نظارات شمسية داكنة جدا، أو من خلال طبقتين من الأفرخ البلاستيكية التى تستخدم فى أشعة إكس الطبية (المساحات الداكنة منها)، أو من خلال الرقائق الممغنطة الموجودة داخل أقراص "الفلوبى ديسك" 5.25 أو 3.5 القديمة غير المستخدمة الآن، أو باستخدام أوراق "الفويل البلاستيكية المرنة"، أو من خلال استخدام شريحة عريضة من الزجاج الشفاف والشمعة، بحيث يتم تسويد الشريحة الزجاجية بلهب الشمعة من على بعد ومن ثم تكون صالحة للنظر بها إلى قرص الشمس .

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