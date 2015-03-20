"التنظيم والإدارة": تعيينات جديدة لأوائل خريجى دفعة 2013 قريبا

قالت فوزية حسن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يدرس تعيينات خاصة بأوائل الخريجين من دفعة 2013، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضافت فوزية، حسن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توزيع أوائل الخريجين، حسب احتياجات المؤسسات سواء كانت مركزية أو محلية، مؤكدة أن الجهة الحكومية هى التى تحدد حاجتهما إلى موظفين جدد من عدمه.

وأوضحت أن دفعة 2014 من حملة الماجستير والدكتوراة تم تعيينهم وتوزيعهم من قبل كل مديرية، وفقا لمحل سكنهم، وقبل تعيينهم طلبوا التعيين بأى جهة حكومية، وبعد أن استجابت لهم الدولة اعترضوا على توزيعهم بالمحليات، وتظاهرت دفعة المعينين بالكامل، واعتصموا بمقر الجهاز للمطالبة بتوزيعهم مركزيا، والجهاز لا يستطيع إجبار جهة على تعيين موظفين لديها دون الحاجة إليهم، ولم تطلب من الجهاز إلحاق موظفين بها.

جدير بالذكر أن حاملى الماجستير والدكتوراه من دفعة 2014 اعتصموا، خلال الأيام الماضية بمقر المجلس، اعتراضا على توزيعهم على جهات محلية حكومية وليست مركزية.

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