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تقرير بريطانى يُوصى بتطعيم البدناء من الأنفلونزا

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تقرير بريطانى يُوصى بتطعيم البدناء من الأنفلونزا تقرير بريطانى يُوصى بتطعيم البدناء من الأنفلونزا
شدد تقرير بريطانى على ضرورة إعطاء لقاح الأنفلونزا إلى الأفراد الذين يعانون من البدانة المفرطة، ووضعوا ذلك فى نفس درجة خطورة مرض الربو ومرض السكر وأمراض القلب، وهى الفئات المعرضة بصورة كبيرة إلى الأنفلونزا.

مليون بريطانى إضافى فى تطعيم الأنفلونزا


>وفقًا لموقع صحيفة ديلى تليجراف البريطانية، فإن التوصيات الجديدة تضيف ما يقرب من مليون بريطانى يعانون من البدانة المفرطة إلى قائمة الأفراد الذين تمنحهم الدولة تطعيم الأنفلونزا، ويقول الأطباء فى اللجنة العامة للتطعيم والتحصين فى بريطانيا، إن لدى الأفراد البدناء قابلية عالية لالتقاط الأمراض.

توصيات تطعيم الأنفلونزا الجديدة


>يقول، بعض الخبراء الصحيين فى بريطانيا، إن القرار يتم دراسته الآن لتطبيقه خلال العام المقبل، نظرًا لأنه يضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على مقدمى الخدمات الصحية فى بريطانيا، لكن يقول خبراء صحيون آخرون إن الفائدة كبرى من إعطاء التطعيم لأنه يقلل من الإصابة بالأنفلونزا وبالتالى من مضاعفاتها التى تكلف نظام الرعاية الصحية مبالغ أكبر.

أكثر الفئات التى يجب تناولها لتطعيم الأنفلونزا


>مما يذكر أن تطعيم الأنفلونزا يمنحه النظام الصحى البريطانى لكبار السن، والأطفال والأفراد المصابين بضعف المناعة مثل مرضى السكر والربو وأمراض القلب، وهذه الفئات أعلى الفئات فى احتمالات الإصابة بالأنفلونزا، والآن البدانة المفرطة التى تشمل 800 ألفًا من النساء و250 ألفًا من الرجال فى بريطانيا.

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