فيورنتينا يسحق روما ويصعد لدور الثمانية

بثلاثة أهداف دون رد فاز فيورنتينا على مواطنه الإيطالي روما في إياب دور 16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، الخميس، ليصعد لدور الثمانية للبطولة ويترك منافسه في حالة لا يحسد عليها.

فعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، وعلى غرار الذهاب كان فيورنتينا سباقا إلى افتتاح التسجيل بعدما تسبب المدافع اليوناني من أصل ألماني خوسيه خوليباس بركلة جزاء بإسقاطه التشيلي ماتياس فرنانديز، نفذها المدافع الأرجنتيني غونزالو رودريغيز بنجاح (9).

وصعب فيورنتينا مهمة فريق العاصمة الذي غاب عنه قائده المخضرم فرانشيسكو توتي، بتسجيله الهدف الثاني عبر الإسباني ماركوس ألونسو بتسديدة من داخل المنطقة في أسفل الزاوية اليمنى (18).

وانهار رجال المدرب الفرنسي رودي غارسيا، وتلقت شباكهم الهدف الثالث سريعا بعدما نفذ ماتياس فرنانديز كرة من ركلة تابعها المدافع الأرجنتيني خوسيه باسانتا برأسه في شباك أصحاب الأرض (21).

وفي مستهل الشوط الثاني، غربل المصري محمد صلاح عددا من المدافعين وهرب في الجهة اليمنى وواجه مرمى روما وسدد في العارضة مفوتا على فيورنتينا فرصة هدف رابع (48).

وارتد صلاح بهجمة مماثلة ومرر كرة إلى السنغالي خوما بابكر الذي سددها منحرفة، أبعدها حارس روما بصعوبة إلى ركنية، وضاعت فرصة جديدة على الضيوف (54).

وكاد جهد مشترك بين اللاعبين يثمر هدفا رابعا لكن الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي أوقف كرة السنغالي (57).

وطرد مهاجم روما الصربي آدم لياييتش لنيله الإنذار الثاني (88).

وبعد المباراة أصبح رودي غارسيا مدرب روما الذي يتعرض لضغوط هائلة على حافة الإقالة بعد هزيمة فريقه في النتيجة الإجمالية 4-1.

وكان غارسيا قال في وقت سابق إنه سيتنحى جانبا إذا ما شعر أنه يشكل عبئا على الفريق.

لكن الأمور الآن ربما خرجت عن نطاق السيطرة بعد أن فاز روما مرة واحدة في أخر تسع مباريات وتبخرت آماله في المنافسة على لقب الدوري المحلي أيضا.

وتأهل نابولي بدوره إلى دور الثمانية بعد تعادله سلبا مع مضيفه دينامو موسكو الروسي بعد ان كان فاز على أرضه ذهابا 3-1 الأسبوع الماضي.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية، خطف دينامو كييف بطاقة التأهل بعدما سحق ضيفه إيفرتون الإنجليزي 5-2 ، ليلحق بتشلسي وأرسنال ومانشستر سيتي خارج البطولة.