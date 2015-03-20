ارتفاع حركة الركاب عبر مطار "رفيق الحريرى" فى لبنان

سجلت حركة مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت ارتفاعا فى حركة الركاب خلال الشهرين الأولين من العام 2015.

وذكر مصدر رسمى لبنانى مساء الخميس أنه تم "تسجيل المزيد من الارتفاع فى حركة الركاب عبر مطار بيروت خلال الشهرين الأولين من عام 2015 بعد تحقيق ارتفاع إضافى فى أعداد الركاب ورحلات الطائرات التجارية خلال شهر فبراير الماضى.

وحققت حركة المطار ارتفاعاً فى أعداد الركاب خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 5 % مسجلة 394 الفاً و768 راكباً ليرتفع بذلك مجموع الركاب عبر المطار خلال الشهرين الأولين من هذا العام الى 896 ألفاً و809 ركاب بزيادة زهاء 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى 2014.