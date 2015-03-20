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خطف شقيق رئيسة منظمة أوبك في نيجيريا

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خطف شقيق رئيسة منظمة أوبك في نيجيريا خطف شقيق رئيسة منظمة أوبك في نيجيريا

بوكو حرام

خطف مسلحون في نيجيريا الشقيق الأصغر لوزيرة النفط النيجيرية والرئيسة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ديزاني أليسون-مادويكي، كما أعلن متحدث باسم الشرطة الخميس.

وخطف المسلحون جوزف أغاما في ولاية بايلسا جنوبي البلاد، الغنية بالنفط، بحسب ما أوضح المتحدث باسم الشرطة اسينيم بوتسوات.

وتبلغت الشرطة بالأمر من والد المخطوف ماكسويل أغاما. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن عملية الخطف، وفتح تحقيق بالحادث.

وعمليات الخطف مقابل فديات تتكرر في المنطقة الغنية بالنفط في دلتا النيجر في نيجيريا.

وأليسون-ماكويكي، التي أصبحت أول امرأة تترأس منظمة أوبك في الأول من يناير 2015، ليست الشخصية النيجيرية الوحيدة التي تستهدفها العصابات.

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