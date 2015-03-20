اليوم.. القاهرة تشهد كسوفا للشمس

تشهد أوروبا على وجه الخصوص ظاهرة كسوف الشمس المنتظرة الجمعة، لكن سكان عدة مدن عربية سيتمكنون من ملاحظة الكسوف لدقائق.

وسيحجب القمر نور الشمس كليا اليوم لفترة وجيزة، في شريط على شكل نصف دائرة في غرينلاند، وكلما تم الابتعاد عن هذه المنطقة كان الكسوف أقل.

وقال بيان صادر عن مركز الفلك الدولي ومقره أبوظبي، إن أجزاء من العالم العربي ستشهد الكسوف، هي أقصى شمال السعودية وبلاد الشام ومعظم العراق، والأجزاء الشمالية من الدول العربية الإفريقية عدا السودان وجزر القمر.

والمدن العربية التي ستشهد الكسوف هي عرعر السعودية وبغداد وعمان والقدس والقاهرة ودمشق وبيروت وطرابلس وتونس والجزائر والرباط ونواكشوط، حسب بيان المركز.

وهذا عاشر كسوف كامل للشمس في القرن الحادي والعشرين، وأول كسوف في عام 2015، وسيحصل في يوم اعتدال الربيع الذي تنتقل خلاله الشمس من نصف الكرة الجنوبي إلى نصفها الشمالي.

وحذر مركز الفلك الدولي من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تلف في العين، من الممكن أن يصل إلى درجة العمى الدائم.