أوباما يدعو الإيرانيين إلي اغتنام “الفرصة”

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب الإيراني إلى اغتنام “الفرصة الأفضل منذ عقود” من رأب الخلاف بين البلدين عبر التوصل لاتفاق في الملف النووي الإيراني.

وقال أوباما في رسالة مباشرة إلى شعب وزعماء إيران: “هذا العام لدينا أفضل فرصة في عقود للسعي إلى مستقبل مختلف بين بلدينا،” بحسب وكالة رويترز.

وأوضح أوباما أن المحادثات النووية مع إيران حققت تقدما “لكن مازالت هناك فجوات”. وحث الشعب الإيراني على “الجهر بصوت عال دفاعا عن المستقبل الذي نسعى اليه”.

وتأتي كلمة أوباما في وقت قال فيه مسؤولون بالكونجرس إن الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ اتفقوا الخميس على أن يؤجلوا حتى منتصف أبريل على الأقل، إجراء تصويت على مشروع قانون من شأنه أن أوباما بإحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس للحصول على موافقته.

وتقترب إيران والقوى العالمية الكبرى، في مفاوضات تعقد في مدينة لوزان السويسرية، من التوصل إلى اتفاق مكتوب قبل 31 مارس، الموعد المحدد للتوصل لاتفاق إطار. وتنتهي مهلة الاتفاق الكامل في نهاية يونيو 2015.و

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضين الايرانيين سيبقون في المدينة السويسرية “كل الوقت اللازم” للتوصل إلى اتفاق، مضيفا “نحن مستعدون لتمديد المفاوضات إذا كان ذلك ضروريا، ولكن في الوقت الراهن لم يتخذ أي قرار” بهذا الشأن.

ونفى مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية الخميس تداول مسودة اتفاق مطروحة في المحادثات حتى الآن.