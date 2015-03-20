تونس تدفع بالجيش إلى المدن الكبرى.. وتوقيف تسعة مشتبه بهم في الهجوم

تونس - مكتب الرياض - الحسين بن الحاج نصر، وكالات الأنباء

قال مكتب الرئيس التونسي انه سيدفع بالجيش الى المدن الكبرى لتعزيز الحماية الامنية بعد هجوم دام على متحف باردو خلف 23 قتيلا.

والاربعاء قتل 23 شخصا من بينهم 20 سائحا أجنبيا في هجوم مسلح استهدف متحف باردو بالعاصمة تونس.

ارتفاع عدد القتلى إلى 25 من بينهم 20 سائحاً من جنسيات مختلفة

وقال بيان للرئاسة ان اجتماع المجلس الاعلى للجيوش برئاسة الرئيس الباجي قائد السبسي قرر "القيام باجراء تأمين حماية المدن الكبرى بالجيش".

من جانبه أفاد وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي امس بان العنصرين الارهابيين منفذا الهجوم الارهابي على متحف باردو كانا يحملان أحزمة ناسفة وان عدد القتلى كان يمكن ان يكون أعلى بكثير.

وقال ناجم الغرسلي، للصحافيين خلال حضوره امس في موكب تأبين عون أمن من وحدات مكافحة الارهاب قتل الاربعاء في مواجهات مع المسلحين، ان العنصرين الإرهابيين كانا يحملان أحزمة ناسفة وأسلحة متطورة.

مقتل بريطانية وبلجيكية في الهجوم..

والعثور على سائحين إسبانيين سالمين كانا مختبئين

وأوضح وزير الداخلية أن الكارثة كانت تكون أعظم وكان يمكن لعدد الضحايا أن يكون أعلى بكثير لو لم تتدخل قوات الأمن في الوقت المناسب.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية قال إن المسلحين استخدما أسلحة كلاشينكوف في الهجوم على الوفد السياحي لدى وصوله الى متحف باردو.

وبحسب آخر الاحصائيات، وصل عدد القتلى في الهجوم الارهابي الى 25 (20 سائحا وثلاثة تونسيين) بينما ناهز عدد الجرحى الخمسين.

وتعد هذه الحصيلة الأعلى في تاريخ العمليات الارهابية بتونس.

واعلنت الرئاسة التونسية امس توقيف تسعة اشخاص يشتبه بعلاقتهم بالمسلحين الاثنين المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية.

وجاء في بيان للرئاسة ان "قدّم السيد رئيس الحكومة جملة من المعطيات تتعلق بالعملية الارهابية والتي تمت السيطرة عليها في ساعتين، كما ذكر أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف أربعة عناصر على علاقة مباشرة بالعملية وإيقاف خمسة آخرين يشتبه في علاقتهم بهذه الخلية". ولم يوضح البيان دور او هوية المشتبه بهم.

وأوضح وزير الصحة التونسي سعيد العايدي في مؤتمر صحافي امس، أن العدد ارتفع الى 25 قتيلا من بينهم 20 سائحا من جنسيات أوروبية وأميركية وآسيوية وثلاثة تونسيين إضافة الى مقتل العنصرين الارهابيين.

وسقط العشرات من الجرحى في الهجوم بلغ بحسب آخر الاحصائيات 47.

في ذات الاطار اعلنت وزارة الخارجية البلجيكية امس ان بلجيكية هي بين قتلى الهجوم على متحف باردو في تونس.

وقال ناطق باسم الوزارة يورن فانديفيير ان "دبلوماسيين بلجيكيين تحققوا من اللوائح في سجلات الوفيات واحدى الضحايا بلجيكية". وكانت الوزارة ذكرت ان هذه السيدة التي سافرت مع مواطنة لها جريحة، مفقودة.

وفي لندن قالت وزارة الخارجية امس إن بريطانية قتلت في الهجوم على المتحف الوطني في تونس وعبرت عن شجبها "للهجوم الارهابي" الجبان والدنيء.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيان "الشعب التونسي يجب أن يكون فخورا عن حق بالانتقال الديمقراطي للسلطة (في بلاده). يجب ألا يسمح للهجمات الجبانة مثل ما شهدناه بتقويض ما أنجزوه."

من جانبها أفادت السفارة الألمانية بتونس بان ليس لديها معلومات عن وجود ضحايا ألمان من بين القتلى في الهجوم الارهابي.

وأوضح مصدر إعلامي بسفارة ألمانيا بتونس أن السفارة ليس لديها معلومات رسمية عن وجود ضحايا او جرحى ألمان من بين السياح الذين سقطوا في الهجوم الارهابي على متحف باردو والذي اوقع 20 قتيلا من جنسيات مختلفة بالإضافة الى ثلاثة تونسيين.

ولم يتسن التأكد من مصادر بوزارة الداخلية حول ما اذا كان هناك مواطنون من حاملي الجنسية الألمانية من بين الضحايا.

في السياق ذاته افادت مصادر من الحماية المدنية انه تم العثور على سائحين اسبانيين سالمين صباح امس بعد ان كانا مختبئين في متحف باردو طوال الليل.

واوضح احد ممثلي الحماية المدنية امام المتحف ان عاملا في المتحف يدعى لسعد بوعلي "خبأ السائحين الاسبانيين في احد المكاتب"، موضحا ان الاشخاص الثلاثة نقلوا الى احد المستشفيات لاخضاعهم لفحوص روتينية.

وروت والدة العامل الذي عثر عليه سالما الاحداث نفسها.

وقالت هذه السيدة التي رفضت الكشف عن هويتها "اعتقد ان ابني مات لكنني ارتحت الآن". ولم توضح السلطات التونسية كيف لم يتم العثور على هؤلاء الاشخاص الثلاثة خلال عمليات التفتيش داخل المتحف الذي تعرض للهجوم قبل يوم مما ادى الى مقتل 19 شخصا من بينهم 17 سائحا اجنبيا.