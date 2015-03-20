أمير الرياض يطلق أعمال تركيب الجسور بين مطار الملك خالد والمركز المالي

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام - القطار والحافلات) ظهر أمس، الاجتماع الدوري الثالث عشر لمتابعة سير العمل في المشروع، والذي عقد في الموقع المجاور لكل من مركز المبيت والصيانة لقطاري الخطين الأصفر والبنفسجي، ومركز التحكم والتشغيل للمشروع، شمال جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

المشروع يستخدم تقنية حديثة للمرة الأولى في المملكة وتتميز بتقليصها لتأثير أعمال التنفيذ والتركيب

وعبّر سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عن سعادته بما طرح خلال الاجتماع حول المراحل التي أنجزت ضمن المشروع والمراحل الجاري تنفيذها. مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الأعمال في مختلف مواقع العمل من المشروع الذي يتم تنفيذه وفق اعلى المواصفات والتقنيات الحديثة.

وقال سموه: نسعد دائما بهذه المنجزات التي تتحقق بفضل الله، في ظل رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وسمو لي عهده الأمين، -حفظه الله-، وأدعو الله عز وجل أن يوفق الجميع في أداء الرسالة التي ألقيت على أعناقنا على أكمل وجه، وأن نحقق مع زملائنا في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأهداف الكبيرة المنشودة من هذا المشروع، مقدماً سموه الشكر للمهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة وكافة منسوبي الهيئة على ما تحقق من منجزات في المشروع.

كما أشاد امير الرياض بما يحظى به المشروع من تفهم وتعاون كبيرين من سكان مدينة الرياض، وتقبلهم لمتطلبات المشروع الكبير الذي يتضمن إنشاء ستة مسارات للقطار يبلغ طولها 175كم، ويتم إنشاؤها داخل مدينة قائمة ومكتملة بسكانها ومبانيها وطرقها، معبراً سموه عن ثقته بقدرة الشباب السعودي في مواجهة هذا التحدي وإنجاز المشروع في وقته المحدد بإذن الله.

إطلاق أعمال تركيب الجسور على المسار

وخلال زيارة سموه للموقع، استمع إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها في الخط الأصفر الذي يربط بين مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي، كما أطلق سموه أعمال تركيب الجسور على المسار، حيث ضغط سموه على زر التحكم في الرافعة التي تحمل القطعة الأولى من الجسر ليتم وضعها في موقعها على المسار.

تقنية حديثة في إنشاء الجسور

ويستخدم المشروع تقنية حديثة في إنشاء الجسور تعرف بتقنيةFull Span Launching Method، تستخدم لأول مرة في المملكة، وتتميز بتقليصها لتأثير أعمال التنفيذ والتركيب على الحركة المرورية في الطرق التي يمر عبرها المسار، حيث يتم استخدام رافعة متحركة لحمل أجزاء الجسر ونقلها عبر سكة المسار المثبتة على الجسر حتى تصل كل قطعة إلى موقعها المحدد، دون الحاجة إلى نقلها عبر الشاحنات، ويبلغ وزن القطعة الواحدة من الجسر 475 طناً بما يعادل وزن طائرة جامبو 747 بكامل حمولتها، فيما يبلغ طول القطعة الواحدة من الجسر 36 متراً، وترتفع عن سطح الأرض بحوالي تسعة أمتار.

جملة من الأعمال في 82 موقعاً

وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع شاهد عرضاً مرئياً تناول مختلف الأنشطة الجاري تنفيذها حالياً ضمن المشروع من قبل كل من ائتلافات: (باكس، الرياض نيوموبيليتي، وفاست) في أكثر من 82 موقعاً على امتداد مسارات شبكة القطار الستة في مختلف أرجاء المدينة، كما تم استعراض الأعمال والأنشطة المقرّر تنفيذها خلال الشهر المقبل ضمن الجدول الزمني للمشروع بمشيئة الله.

وبيّن أن من أبرز الأعمال الجاري تنفيذها حالياً ضمن المشروع، أعمال الحفر والإنشاءات في مواقع عدد من المحطات الرئيسية وفي كل من: مبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، ومواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض، إضافة إلى تنفيذ قواعد الجسور في العديد من المسارات، وأعمال تحويل الخدمات في العديد من المواقع، والانتهاء من مد الكابلات الأرضية على طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن بطول 19 كم تمهيداً لإزالة الكابلات الهوائية، وأعمال توفير الطاقة الكهربائية للمشروع.

تجميع أجزاء آلات حفر الأنفاق في مواقع انطلاقها

كما أشار إلى البدء في تجميع أجزاء آلات حفر الحفر العميق TBM في مواقع انطلاقها على العديد من المسارات، تمهيداً لتشغيلها في الفترة القريبة بمشيئة الله.

ويبلغ عدد الآلات المستخدمة في المشروع، سبع آلات، يجري استخدامها في حفر أنفاق ثلاثة مسارات ضمن المشروع بطول إجمالي يبلغ 35 كيلومتراً، وتقوم الآلات بمجموعة من المهام الرئيسية في آن واحد، تشمل: أعمال الحفر بعمق يصل إلى 30 متراً تحت الأرض، ونقل التربة، وبناء جدار النفق، ومد سكة الحديد داخل النفق، ويتراوح طول الآلة الواحدة منها، بين 90 و120 متراً، وتقدر كمية الحفر اليومية لكل آلة بما يعادل 200 شاحنة، كما يصل وزن الآلة الواحدة إلى نحو 1528 طناً.

وقد أطلقت الهيئة أخيراً، مسابقة لاختيار أسماء آلات حفر الأنفاق العملاقة TBM، شارك فيها حتى أمس الخميس أكثر من 40 ألف مشارك، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الفعلية بين سكان مدينة الرياض والمشروع، وتعريفهم بمكوناته وأبرز التقنيات والمعدات الحديثة المستخدمة في إنشائه.

تنفيذ مسار حافلات المسار المخصص ( BRT)

وفي جانب مشروع شبكة النقل بالحافلات، تتواصل أعمال تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص BRT في جنوب مدينة الرياض، في كل من طرق: حمزة بن عبدالمطلب، ديراب، الأمير محمد بن عبدالرحمن، والخرج. حيث جرى تقسيم تنفيذ مشروع الحافلات إلى ثلاث مراحل تبدأ الأولى في أحياء جنوب مدينة الرياض، والثانية في أحياء وسط وأجزاء من شرق وغرب المدينة، والثالثة في بقية الأحياء في شمال المدينة.