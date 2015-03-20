أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الشعور بالوحدة يُعجل بالموت المبكر

Google+ Print
دراسة: الشعور بالوحدة يُعجل بالموت المبكر دراسة: الشعور بالوحدة يُعجل بالموت المبكر
كثيرًا ما ترتبط الوحدة بضعف الصحة النفسية، وخاصة الاكتئاب، ولكن تشير دراسة جديدة إلى أن العزلة الاجتماعية قد تضر بالصحة الجسدية أيضاً، وقد تصل إلى حد الموت.

• العزلة الاجتماعية تؤدى إلى الوفاة
>وقال الباحث المشارك فى الدراسة تيموثى سميث، وهو أستاذ فى قسم علم النفس فى جامعة بريجهام يونغ فى بروفو بولاية يوتا الأمريكية، إن الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والكولسترول لا تؤدى للموت المبكر بالقدر الذى تفعله العزلة الاجتماعية، التى هى فى الواقع أكثر خطورة من أى من تلك الأمراض.

• تعريف الشعور بالوحدة
>وأشار أحد الخبراء، إلى أن الوحدة هى حالة عاطفية أولاً وقبل كل شىء، والتى تتمثل فى التصور بأن الشخص وحيد، وهى ليست خلوة شخصية.

وركز البحث الجديد على 70 دراسة أنجزت بين عامى 1980 و2014، والتى تستكشف كيف أن الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية يؤثر على طول العمر، وقد بلغ متوسط عمر المشاركين فى الدراسة 66 عاماً، ونحو الثلث كافحوا مع المرض المزمن.

ويتشرف "اليوم السابع" بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

موضوعات متعلقة:

دراسة: الشعور بالوحدة يهدد حياة الإنسان أكثر من السمنة وتدخين السجائر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365