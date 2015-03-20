دراسة: الشعور بالوحدة يُعجل بالموت المبكر

كثيرًا ما ترتبط الوحدة بضعف الصحة النفسية، وخاصة الاكتئاب، ولكن تشير دراسة جديدة إلى أن العزلة الاجتماعية قد تضر بالصحة الجسدية أيضاً، وقد تصل إلى حد الموت.

• العزلة الاجتماعية تؤدى إلى الوفاة

>وقال الباحث المشارك فى الدراسة تيموثى سميث، وهو أستاذ فى قسم علم النفس فى جامعة بريجهام يونغ فى بروفو بولاية يوتا الأمريكية، إن الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والكولسترول لا تؤدى للموت المبكر بالقدر الذى تفعله العزلة الاجتماعية، التى هى فى الواقع أكثر خطورة من أى من تلك الأمراض.

• تعريف الشعور بالوحدة

>وأشار أحد الخبراء، إلى أن الوحدة هى حالة عاطفية أولاً وقبل كل شىء، والتى تتمثل فى التصور بأن الشخص وحيد، وهى ليست خلوة شخصية.

وركز البحث الجديد على 70 دراسة أنجزت بين عامى 1980 و2014، والتى تستكشف كيف أن الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية يؤثر على طول العمر، وقد بلغ متوسط عمر المشاركين فى الدراسة 66 عاماً، ونحو الثلث كافحوا مع المرض المزمن.

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