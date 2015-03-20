«ربيع الشرقية».. 30 فعالية وثلاثة عروض مسرحية تقام للمرة الأولى في المملكة

أنهت أمانة المنطقة الشرقية جميع استعداداتها لاستقبال زوار المنطقة خلال إجازة الربيع، إذ وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير جميع الإدارات والبلديات بتكثيف أعمال الصيانة في الواجهات البحرية والحدائق والساحات البلدية والشواطئ، إضافة إلى توجيه المسؤولين على الرقابة الصحية بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المعمول بها، والتأكيد على جميع رؤساء البلديات بضرورة المتابعة الميدانية، كما حث الجبير على التأكد من جاهزية المواقع السياحية والشواطئ والحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية، وتكثيف زراعة الزهور الموسمية وزراعة الشجيرات على مداخل المدن.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن المنطقة الشرقية ستشهد خلال الإجازة المقبلة العديد من النشاطات والمهرجانات والفعاليات التي ستستمر طيلة فترة الإجازة، حيث وجه أمين المنطقة جميع الإدارات والبلديات بالاستعداد منذ وقت مبكر، إذ تم تكليف أجهزة النظافة والخدمات للإشراف على الأسواق والساحات والشواطئ والواجهات البحرية والمكاتب المخصصة للمتابعة في تلك المواقع، وكذلك تجهيز فرق عمل صباحية ومسائية للعمل نحو المتابعة والرقابة الصحية ومتابعة صيانة الألعاب بشكل مباشر ودائم.

وأضاف أن أمانة الشرقية تستعد لإطلاق مهرجان ربيع الشرقية والذي سيقام في الواجهة البحرية ويتضمن أكثر من 30 فعالية، إضافة إلى تقديم 3 مسرحيات كوميدية تقام للمرة الأولى في المملكة، موضحاً أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المطلوبة واللازمة للمهرجان، وتم تفقد الموقع وجميع أماكن الفعاليات في المهرجان، الذي من المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا من قبل الزوار، إضافة إلى أن الأمانة أتمت جميع التجهيزات اللازمة لمهرجان الساحل الشرقي والذي ينظمه مجلس التنمية السياحي بامارة المنطقة الشرقية ويقام في الواجهة البحرية في الدمام، إذ قامت الامانة ممثلة ببلدية شرق الدمام بتكثيف أعمال الصيانة وزيادة عدد الفرق الميدانية والأمنية وكذلك تهيئة أماكن الجلوس وأعمال الصيانة والإنارة وتهيئة جميع الأماكن في الواجهة التي من المتوقع أن تشهد إقبالا كثيفا خلال الإجازة وبخاصة مع اعتدال الأجواء.

وذكر أنه من ضمن استعدادات الأمانة لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال الاجازة قامت بلدية الظهران بتجهيز كافة الحدائق العامة داخل الأحياء السكنية بالظهران بإتمام أعمال الصيانة والنظافة التي شملت دورات المياه والساحات وكافة مرافق الحدائق وكذلك زراعة الزهور الصيفية في كافة الحدائق والشوارع الرئيسية في الظهران ودورات المياه.

وفي شاطئ نصف القمر كثفت بلدية الظهران استعداداتها هناك عن طريق التركيز على أعمال النظافة في كافة مداخل الشاطئ، إضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية للمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة كالمطاعم والبوفيهات وقامت بتجهيز مواقع الترفيه كالساحات البلدية المفتوحة والملاعب ومرافقها ومواقع الدبابات البرية ونظافة وصيانة المظلات في كافة مداخل الشاطئ مع تكثيف الجولات الرقابية لملاحظة المخالفات التي قد تحدث من زوار الشاطئ كنصب الخيام ورمي الأنقاض في الساحات العامة أو المسطحات الخضراء ودخول الدراجات النارية في مناطق ممنوعة وغيرها من المخالفات.