اللواء التركي: لا تتوفر لدينا معلومات رسمية عن سعوديين موقوفين في ليبيا

أوضح اللواء منصور بن سلطان التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في تصريح ل "الرياض" أنه لا يتوفر لدينا معلومات رسمية عن سعوديين موقوفين لدى السلطات الليبية بتهم تتعلق بنشاطات ارهابية، وسبق أن تبلغنا قبل أكثر من عام عن (٦) موقوفين تعتقد الجهات المختصة في ليبيا بأنهم سعوديون، ولكن تم إشعارنا، خلال إجراءات استعادة من يتم التحقق من هوياتهم، عن فرارهم من مكان احتجازهم.

جاء ذلك ردا على استفسار "الرياض" عن مدى صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن القبض على عدد من السعوديين في ليبيا وأن هناك مساومات مع المملكة مقابل الإفراج عنهم وتسليمهم للمملكة.