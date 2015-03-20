طائرة خاصّة لخوليو إغليسياس وآلاف الحضور لمتابعته

أقيم بالأمس حفل الفنّان العالمي الإسباني خوليوإغليسياس في "بورتو كايرو مول" بالتجمّع الأول، بعد غياب 12 عامأً عن القاهرة، وسط حضور الآلاف من محبّيه من مختلف الأعمار وفئات المجتمع.

بدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء، على أنغام أغنية "Amor Amor" ليستكمل خوليو الغناء لمدّة ساعة ونصف الساعة قدّم خلالها مجموعة من أشهر أغانيه، منهاNatalia ،Mammy blue،crazy وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الحضور الذي ملأ مكان الحفل بالزيّ الرسمي.

وامتلأ مكان الحفل بأكثر من ألفي شخص، إذ يعدّ هذا الحفل الأوّل من نوعه الذي يقام في هذا المكان، كما حضره العديد من نجوم الفن والمجتمع والمشاهير، منهم الفنان هاني سلامة وزوجته، ومدرّب النادي الأهلي جارديو، وهبة قطب، ومجموعة من نجوم ستار أكاديمي: مينا عطا، ودعاء السباعي، وإيلي والفنان محمد نور.

وفي نهاية الحفل، حرص خوليو على التقاط الصور التذكاريّة مع القائمين على الحفل، وشكر المنظّمين على الجهود والمساهمة في إنجاحه.