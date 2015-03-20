أمال ماهر: ألبومي في عطلة الربيع وديو فنّان العرب مفاجأة "فبراير الكويت"

وصلت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنّانة المصريّة آمال ماهر إلى الكويت، للمشاركة في إحياء الحفل الغنائي الثالث، إلى جانب فنان العرب محمد عبده، ضمن فعاليّات مهرجان "فبراير الكويت"، الذي تنظمه "روتانا" بالتعاون مع مركز عبد الله الرويشد.

وبمجرّد وصول ماهر إلى الكويت قالت في تصريحات ل "سيدتي نت" إنّها تتشرّف بالوقوف إلى جانب فنان كبير، بحجم محمد عبده، في أمسية غنائيّة ذات طابع طربي أصيل".

وكشفت الفنانة أنّها بصدد تجهيز مجموعة من الأعمال الغنائيّة المميّزة، التي تجمع بين القديم والجديد، لتقدّمها هديّة إلى الجمهور الكويتي والخليجي. ولم تستبعد أن تشارك فنّان العرب في ديو غنائي، وقالت: "قد نرتّب لهذه المفاجاة لتكون هديّة لأهل الكويت في ظل احتفالهم بالعيد الوطني وعيد التحرير".

وعن تأخر طرح الألبوم لأكثر من مرّة، بعد سلسلة من التأجيلات ومن يتحمل مسؤوليّة الأمر، أوضحت ماهر: "كنت أريد طرح الألبوم في توقيت مناسب للمزاج العام، وأن يكون الجميع مستعدّاً لأن يستمع لأعمال جديدة"، وأضافت: "أقدّم في الألبوم 12 أغنية مـن ألحان وليد سعد، ومحمد مصطفى، ومدين، وتامر عاشور. وكلمات أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وأحمد جندي، وخالد تاج، وعمرو يحيى"، وتابعت: "الموعد النهائي للألبوم مع احتفالات أعياد الربيع" .