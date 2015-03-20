مدونة كويتية تدعو الشباب الخليجي إلى عدم الانجرار وراء مواقع التواصل الاجتماعي

لم تتمكن المدونة الكويتية المشهورة وعارضة الأزياء السابقة بيبي العبد المحسن من المرور والتنقل وسط الحضور الشبابي الذي كان ينتظرها والذي فاق الآلاف من الشباب والشابات البحرينيين والخليجيين والمعجبين والمتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إنهم رفعوا السيارة التي كانت تقلها، وأدى ذلك إلى عرقة المرور واستدعاء الشرطة والشرطة النسائية، فمكا كان من بيبي بعد ترجلها من السيارة بصعوبة إلا الإبتسامة ومشاركة المعجبين بمئات الصور من السيلفي التي صورتها معهم.

وجاء ذلك خلال مشاركة المدونة بيبي في انطلاق مشروع الرائد المبدع "ارتيزانا +973 " التابع لحملة تعزيز الوحدة الوطنية "وِحدة وَحده" في البحرين، وسط حضور شبابي واسع تجاوز الألف شاب وشابه ممن حضروا للقاء المدونه بيبي، منهم من رواد الأعمال والمشاريع الشباب، ومدونين، وإعلاميين، ومثقفين، وجمهور حاشد من الشباب، الذين أصطفوا لتحية المدونة الكويتية بيبي، واستقبالها، والترحيب بها، خصوصاً أنها حضرت للبحرين للمشاركة في إطلاق مشروع الجالري في نسخته الثانية.

وفي كلمات بسيطة ومتفاءلة جداً، قدمت بيبي عبد المحسن سيرتها لـ "سيدتي نت" بالقول، "أنا شابة كويتية بسيطة جداً من الجيل الجديد، بدأت بعرض الأزياء قبل عام ونصف كهواية، فقد كنت أحب أن أساعد صديقاتي بعرض ما يصممن من أزياء ولم يكن هذا هدفي في الحياة بل مارست المهنة كهواية وليس كإحتراف، أحب الحياة وأهتم بمجال الإعلام والفنون، حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوروس من الولايات المتحدة الأمريكية، ناشطة ومهتمة بمجال الإعلام الاجتماعي، وأعمل بإحدى منظمات القطاع الخاص".

وحول عدد متابعيها، قالت بيبي "لدي أكثر من 700 ألف متابع من الكويت ودول الخليج والوطن العربي والعالم"، مبينةً أنها تلقت تشجيعاً من عائلتها، خصوصاً والدتها ومنذ بداية انطلاقها في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدةً بالدعم الذي لمسته والذي تقدمه قرينة الملك الأميرة سبيكة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، مثمنةً إهتمام المرأة البحرينية بهذا الدعم، واقتناصه وتكريسه من أجل أن تكون لها الريادة بالوصول إلى سدة القرار، وأن تصبح شريكاً جديراً بالعمل من أجل نهضة البحرين وتقدمها في كافة المجالات، حتى أصبحت البحرينية مثلاً يحتذى به كعاملة وشريك بالتطور والنهضة العمرانية التي تعيشها البحرين حالياً في ظل قيادتها الرشيدة.

وتؤكد بيبي أن رسالتها الدائمة التي تحملها وتوجهها لكل الشباب في دول الخليج تركز على عدم الإسفاف في المظاهر والإهتمام بالشكليات، والإلتزام بالمبدأ والأخلاق، كما أن حبها لعائلتها والنَّاس، جعلها مثلاً جيد للمشاهير. ودعت بيبي الشباب إلى الإلتزام بالأخلاقيات العربية بدلا من التمثل بالأجانب، داعيةً جميع شباب دول مجلس التعاون الخليجي من نشطاء التواصل الاجتماعي إلى أن يكونوا إيجابيين، ودفع الشباب إلى الدراسة والعمل والتفوق، والمشاركة بالأعمال التطوعية والخيرية التي تحتاج فيها مجتمعاتهم إلى دورهم ونشاطهم في هذا الجانب.

وأعربت بيبي عن سعادتها بالاستقبال الحاشد والواسع الذي فاجأها به شباب وشابات البحرين، خصوصاً المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدةً جميع الشباب الخليجي والعربي من خلال "سيدتي نت" أن يكونوا مؤثرين برسائلهم الإيجابية عن مجتمعاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال وسائل التواصل بما يخدم أوطاننا ومصلحتها، ليصب بحمايتها والدفاع عنها وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية والمشبوهة من بعض الجهات المتطرفة، كما دعت المدونة الشباب إلى احترام كافة القوانين والأنظمة وتطبيقها، خصوصاً ما يختص بتطبيق قواعد وقوانين السير والالتزام بها، وعدم قيادة السيارات بسرعة، لما فيها من حماية لأرواح الشباب الذين يحتاج لهم الوطن في بناء مستقبله وازدهاره.