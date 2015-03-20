عمرو دياب يخالف تعليمات "روتانا" في "فبراير الكويت" ويغادر المسرح

فاجأ الفنان عمرو دياب جمهوره في الكويت بأداء باهت، لم يتوقعه من حضر الحفلة، التي أقيمت الليلة ضمن حفلات "فبراير الكويت" بمشاركة مساعد البلوشي، وعبدالسلام محمد، ونوال الكويتية التي أطلت على المسرح قبل قليل.

وخلال ٤٠ دقيقة على المسرح، غنّى عمرو دياب أغانيه القديمة ومقطع واحد من ألبومه الجديد، ورفض الظهور بلقاء تلفزيوني قبل إطلالته على الجمهور وطلب الجلوس لوحده.

ويبدو واضحاً، أنه قد وقع خلاف بين دياب ومنظمي الحفل، بعد أن قال إنهم منعوه من النزول للغناء بين الجمهور: "بحترم القواعد ومش هنزل تحت فيه حاجات بتعض .. ممنوع نصفق".

يذكر أن القيمين على شركة "روتانا"، لم يبلغوا الصحافة الكويتية عن موعد وصول دياب إلى المطار لاستقباله، وربما كان ذلك بناءاً لطلب عمرو نفسه.