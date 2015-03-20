إثيوبيا: مصر حصلت على موافقات لـ 58 مشروعا بقيمة 35 مليار دولار خلال 23 عاما

قال رئيس غرفة التجارة بإثيوبيا سولومون افيورك، إن إجمالي عدد المشروعات المصرية التي حصلت على تصاريح حكومية في إثيوبيا منذ عام 1992 حتي الآن، بلغت نحو 58 مشروعا باستثمارات تصل إلي نحو 35 مليار دولار.

وأضاف افيورك خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصري الإثيوبي بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا يتجاوز نحو المليار دولار سنويا في المتوسط ، منها نحو ٤٠٠ مليون دولار صادرات اثيوبية لمصر، في حين تصل وارداتها من الاسواق المصرية لأكثر من ٦٠٠ مليون دولار.