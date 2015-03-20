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إثيوبيا: مصر حصلت على موافقات لـ 58 مشروعا بقيمة 35 مليار دولار خلال 23 عاما

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إثيوبيا: مصر حصلت على موافقات لـ 58 مشروعا بقيمة 35 مليار دولار خلال 23 عاما إثيوبيا: مصر حصلت على موافقات لـ 58 مشروعا بقيمة 35 مليار دولار خلال 23 عاما

وأثيوبيا

قال رئيس غرفة التجارة بإثيوبيا سولومون افيورك، إن إجمالي عدد المشروعات المصرية التي حصلت على تصاريح حكومية في إثيوبيا منذ عام 1992 حتي الآن، بلغت نحو 58 مشروعا باستثمارات تصل إلي نحو 35 مليار دولار.

وأضاف افيورك خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصري الإثيوبي بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا يتجاوز نحو المليار دولار سنويا في المتوسط ، منها نحو ٤٠٠ مليون دولار صادرات اثيوبية لمصر، في حين تصل وارداتها من الاسواق المصرية لأكثر من ٦٠٠ مليون دولار.

وأوضح رئيس غرفة التجارة بإثيوبيا، أن هناك مشاريع في إثيوبيا تمثل فرصا كبيرا للشركات المصرية، بما يفتح الباب أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق، مشيرا إلي أن بلاده تعمل علي اتباع سياسيات جديدة تتضمن التخفيف من الحواجز الجمركية.

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