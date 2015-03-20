نتنياهو: إسرائيل ليس لها حليف أكبر من أمريكا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قوة علاقات بلاده بالولايات المتحدة، بعد توترات قبيل انتصاره في الانتخابات الإسرائيلية، وقال إن اسرائيل “ليس لها حليف أكبر” من أمريكا.

وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية: “توجد مجالات كثيرة، حيث يجب أن نعمل مع الولايات المتحدة”. وأضاف: “أمريكا ليس لها حليف أكبر من إسرائيل، وإسرائيل ليس لها حليف أكبر من الولايات المتحدة”.

وفاز نتنياهو هذا الأسبوع في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي شهدت منافسة قوية بعد أن تبنى مواقف يمينية متشددة في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

ووجه البيت الأبيض انتقادات لنتنياهو، الأربعاء، لأنه تخلى عن التزامه بالتفاوض من أجل دولة فلسطينية، بالإضافة لاستخدام لغة طنانة “مثيرة للانقسام” بخصوص الأقلية من الناخبين العرب.