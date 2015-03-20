ليبيا.. “تقدم كبير” للجيش غربا وخسائر فادحة في صفوف مليشيات فجر ليبيا

قال آمر غرفة العمليات في المنطقة الغربية العقيد إدريس مادي، الخميس، إن الجيش الليبي “حقق تقدما كبيرا” في عدة جبهات غربي البلاد.

وأكد مادي في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن الجيش “كبّد ميليشيات فجر ليبيا خسائر فادحة في الأفراد والآليات”.

وأضاف مادي أن الجيش يركز الآن على استعادة المناطق المحيطة بطرابلس، استعدادا للهجوم عليها.

وفي السياق ذاته، قصفت طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي، الخميس، قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس، حسبما أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”.

وأدى القصف إلى توقف الحركة في القاعدة، بعد إصابة مدرج الإقلاع والهبوط بالقذائف.

وتسيطر جماعات مسلحة تقودها قوات “فجر ليبيا”، على العاصمة الليبية منذ الصيف الماضي، وشكلت حكومة موازية لم تحظ باعتراف دولي.

وتشن قوات الجيش الليبي، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، حملات جوية على فترات على مواقع المسلحين في طرابلس وعدة مدن ليبية أخرى، بغرض السيطرة على كامل أنحاء البلاد.

وتسعى وساطات إقليمية ودولية لإنهاء الصراع الدامي في ليبيا، التي تعيش في فوضى خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب تحول الاحتجاجات ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي إلى حرب.