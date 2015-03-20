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نظام غذائى يخلصك من 10 كيلوجرامات فى الشهر

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نظام غذائى يخلصك من 10 كيلوجرامات فى الشهر نظام غذائى يخلصك من 10 كيلوجرامات فى الشهر
يعد التخلص من الوزن الزائد من الأشياء التى يهتم بها الكثيرون، ويسعون وراء الجسم الرشيق والمثالى.

وتشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هناك بعض الأنظمة الغذائية الغنية بالعديد من الفوائد والعناصر التى يحتاجها الجسم، كالفيتامينات والمعادن، والتى يمكنها أن تساعد على خفض الوزن والتخلص من المتراكمة بالجسم.
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ويبدأ النظام الغذائى ببعض النصائح التى يجب عليك القيام بها للوصول إلى الجسم المثالى وهى:

1- الإكثار من تناول الماء.
>2- ممارسة الرياضة ثلاث مرات فى الأسبوع.
>3- الابتعاد عن الأطعمة المشبعة بالدهون.
>4- الابتعاد عن تناولك للسكر.

وهذا النظام مسموح به لمدة أسبوع واحد وبعد ذلك يفضل أخذ يوم راحة والرجوع إليه مرة أخرى. ويتكون النظام من:

وجبة الإفطار:


>ابدأ يومك بتناول كوب من الماء على الريق، فهى تساعدك على زيادة نسبة الحرق فى الجسم، ويمكنك تناول كوب من الشاى بالحليب أو النسكافية أو كوب من القهوة.

وجبة الغذاء:


>طبق من السلطة الخضراء + قطة من البروتين كاللحم أو البيض أو الدجاج.

وجبة العشاء:


> يمكنك تناول الخضراوات أو الفواكه بالكمية التى ترغب فيها، ويمكنك تناول طبق من سلطة الخضراوات أو طبق من سلطة الفواكه.
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مصر 365