تعرفى على الأطعمة المضرة للمرأة الحامل

تغذية المرأة أثناء فترة الحمل من أهم الأشياء:

الأطعمة المضرة للمرأة أثناء فترة الحمل:

أثناء فترة الحمل تتلقى المرأة الكثير من النصائح من الطبيب المتابع لحالتها، خاصة عن نوع التغذية المهمة لصحتها ولصحة الجنين.>وفى هذا السياق، يوضح الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن تغذية المرأة أثناء فترة الحمل تعد من أهم الأشياء التى تساعد على ولادة طفل ذى صحة جيدة، ومن أهم تلك الأطعمة التى ينصح بتناولها، الألبان بمشتقاتها والكالسيوم والأطعمة الغنية بالحديد كالسبانخ والكبدة.>ويتابع د.محمد، أن هناك بعض الأطعمة التى ينصح بعدم تناولها وتجنبها للمرأة أثناء فترة الحمل ومنها:

1- الرنجة والفسيخ.

>2- اللانشون والبسطرمة.

>3- الهمبورجر والسوسيس.

>4- التدخين.

>5- للكحوليات.

>6- الأطعمة السريعة.

>7- بعض المشروبات كالزنجبيل بالقرفة.

أضرار تناول الأطعمة المضر للمرأة الحامل:

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>ويوضح استشارى السمنة النحافة، أن هذه الأطعمة أكثر عرضة لحمل البكتريا الضارة التى قد تنتقل إلى المرأة أثناء فتر الحمل، وتنتقل للجنين وتؤدى إلى وفاته، أو إصابة الجنين بأمراض القلب أو التعرض لتشوهات الجنين.

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