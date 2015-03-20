لمرضى السكر.. 5 نصائح ضرورية لتجنب ارتفاعه

أهمية ضبط نسب السكر فى الدم

نصائح لتجنب ارتفاع السكر

ارتفاع نسب السكر فى الدم أحد أهم مضاعفاته الخطيرة، التى تزيد من وضع هذا المرض المزمن سوءا، فمريض السكر يجب عليه أن يحافظ على نسبة السكر فى دمه لأطول وقت ممكن، حتى يتجنب الإصابة بمضاعفاته الخطيرة.>وحسبما توضح الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة، فالسيطرة على سكر الدم تحتاج حفاظ المريض على نظام غذائى صحى، ورياضى وبدنى جيد، مع الاهتمام بتعاطى الدواء الموصوف حسب درجة إصابته بالسكر، وحسب درجة ارتفاعه التى يحددها اختبار الهيموجلوبين السكرى وحده، ويقررها الطبيب المتابع للحالة منذ بدء الإصابة.>ونصحت الدكتورة نيفين رضا بضرورة اهتمام مريض السكر بالتخلى عن الكسل، ولكى يعادل نسب السكر فى دمه فعليه أن يتبنى الحركة والنشاط فى كل أفعاله على عكس الشخص السليم، فالحركة تساعد مريض السكر على الحرق والتخلص من الدهون وتنشيط البنكرياس لإفراز نسب الأنسولين المنضبطة.

وأضافت أخصائية الباطنة "على مريض السكر مراعاة نصائح معينة، أهمها عدم الإخلال بالجرعة الموصوفة اليومية من الأنسولين أو أقراص مادة الميتوفورمين، وهى المادة الفعالة التى تساعد على ضبط إفرازات البنكرياس، مع الاهتمام بتقليل كتلة البطن، ومحيط الخصر والكرش والوسط، مع أهمية استبدال المذاق السكرى وتعويضه بالطبيعى فى الفاكهة الطبيعية، والعسل الطبيعى، مع الاهتمام بالمشى اليومى صباحا لمعادلة نظام السكر طوال اليوم، والنوم باكرا لتجنب النهم ليلا وتجنب ارتفاع السكر".

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