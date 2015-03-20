أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصادر يمنية: 13 قتيلا ضحايا أحداث أمس بصنعاء

Google+ Print
مصادر يمنية: 13 قتيلا ضحايا أحداث أمس بصنعاء مصادر يمنية: 13 قتيلا ضحايا أحداث أمس بصنعاء
صرح الدكتور عبد العزيز بن حبتور محافظ عدن بأن وحدات من القوات المسلحة بمساندة عناصر اللجان الشعبية تمكنت من إنهاء تمرد قائد فرع قوات الأمن الخاصة بعدن العميد عبد الحافظ السقاف الذى رفض تنفيذ القرار الجمهورى الذى قضى بتعين العميد ثابت جواس بدلا عنه.

وأوضح الدكتور ابن حبتور فى تصريح صحفى نقله موقع محافظة عدن مساء أمس الخميس أن عملية إنهاء تمرد السقاف تمت بشكل مركز ودقيق وتجنبت استهداف المواطنين ، مشيرا الى أن الضحايا بلغ عددهم 13 قتيلا و21 جريحا من الجانبين.

وأشار إلى أن مجموعة قليلة شاركت السقاف فى تمرده ، وباقى جنود جهاز قوات الأمن الخاصة هم جنود يتبعون وزارة الداخلية، ويجرى حاليا إعادة ترتيب أوضاعهم فى إطار الوزارة وفى إطار نفس الجهاز.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365