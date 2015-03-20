مصادر يمنية: 13 قتيلا ضحايا أحداث أمس بصنعاء

صرح الدكتور عبد العزيز بن حبتور محافظ عدن بأن وحدات من القوات المسلحة بمساندة عناصر اللجان الشعبية تمكنت من إنهاء تمرد قائد فرع قوات الأمن الخاصة بعدن العميد عبد الحافظ السقاف الذى رفض تنفيذ القرار الجمهورى الذى قضى بتعين العميد ثابت جواس بدلا عنه.

وأوضح الدكتور ابن حبتور فى تصريح صحفى نقله موقع محافظة عدن مساء أمس الخميس أن عملية إنهاء تمرد السقاف تمت بشكل مركز ودقيق وتجنبت استهداف المواطنين ، مشيرا الى أن الضحايا بلغ عددهم 13 قتيلا و21 جريحا من الجانبين.

وأشار إلى أن مجموعة قليلة شاركت السقاف فى تمرده ، وباقى جنود جهاز قوات الأمن الخاصة هم جنود يتبعون وزارة الداخلية، ويجرى حاليا إعادة ترتيب أوضاعهم فى إطار الوزارة وفى إطار نفس الجهاز.

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