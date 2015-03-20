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"وزارة البترول":لائحة قانون الثروة المعدنية تدخل فى المراجعات النهائية

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"وزارة البترول":لائحة قانون الثروة المعدنية تدخل فى المراجعات النهائية "وزارة البترول":لائحة قانون الثروة المعدنية تدخل فى المراجعات النهائية
قال الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد فى مرحلة المراجعات النهائية وجارى العمل فى اعدادها بشكل تتوافق عليه جميع الجهات فى إطار نصوص القانون والدستور.

وأضاف الجيولوجى فكرى يوسف فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن اللائحة التنفيذية سيتم الانتهاء منها فى القريب العاجل حيث أن هناك اجتماعات مستمرة مع كل الجهات المعنية لسرعة الانتهاء منها .

وكان المهندس شريف اسماعيل وزير البترول قد قال فى حوار له مع اليوم السابع نشر فى شهر فبراير الماضى أن اللائحة التنفيذية لم يتم الانتهاء من اعدادها ويتبقى فقط عقد اجتماع مع وزارة التنمية المحلية لمناقشة البنود الخاصة بالمحاجر فى اللائحة ، ثم تنتهى ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء .

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