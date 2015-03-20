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أوباما يهنئ نتنياهو بفوز حزبه في انتخابات الكنيست

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أوباما يهنئ نتنياهو بفوز حزبه في انتخابات الكنيست أوباما يهنئ نتنياهو بفوز حزبه في انتخابات الكنيست

أوباما ونتنياهو

هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية، على فوز حزبه الليكود، في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية العامة.

كما هنأ وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بالنتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي أظهرت فوز حزبه (الليكود).

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، في موجزها اليومي، المنعقد في واشنطن، “اتصل الوزير جون كيري برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الصباح ليهنئه بنتائج الانتخابات، ونظراً لوجود عملية تشكيل حكومة في طور الحصول، فلم تتم مناقشة أية مواضيع عالقة”.

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