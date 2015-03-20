حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/3/20

برج عاقل ومتزن يفضل أن يضع خططًا منطقية لنفسه ولمستقبله ويحدد أهدافًا خاصة يصيبها على فترات دون تسرع، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماجى فرح، خبيرة الأبراج، يومًا جديدًا ورائعًا بالنسبة لهم سيرصدون ردود أفعال الناس على نجحاتهم وسيتلقون تهنئات كثيرًا بأمر خاص بهم سيحققون ذواتهم من خلاله. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>سيقومون اليوم بتغيير مسار حياتهم وسيستطيعون تحقيق ذلك بالفعل، فعلى الرغم من المشاكل والصعوبات التى واجهتهم طوال الفترات السابقة إلا أنهم سيبدأون حياة جديدة خالية من الإحباط واليأس مليئة بالأمل والعمل. توقعات "ماجى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>على الرغم من حالة التأرجح التى مروا بها على مستوى الجانب العاطفى فى حياتهم إلا أنهم سيمرون بحالة من الاستقرار والهدوء هذه الفترة والذى ربما يسبق العاصفة التى ستلهب مشاعرهم الساكنة وسيعيشون حالة من السعادة.

شبكةعيونالإخبارية

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