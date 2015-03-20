حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/3/20

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماجى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

الغموض هو السمة التى يتصفون بها فلا يستطيع أحد أن يصل إلى عقلهم أو يخترق أفكارهم، لذلك يتبع المحيطون بهم مبدأ اللا مبالاة حتى لا يغرقوا فى بحر تفسير سلوكهم دون جدوى، تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح سيكون يومًا مميزًا وسيتلقى معظم أبناء هذا البرج خبرًا سعيدًا قد يقلب حياتهم تمامًا ويجعلهم أكثر سعادة.>بعد الأزمات المادية التى عانى منها أبناء هذا البرج سيبدأون مرحلة جديدة من حياتهم دون اضطرابات بعيدين عن الضغوطات وسيتمتعون بحصد نجاحاتهم بعد فترات طويلة من الجهد والشقاء.>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونوا على أتم استعداد لاستقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يستغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.