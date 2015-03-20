حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/3/20

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

على مستوى العلاقات العامة

حب التملك والاستحواذ على الأشياء من الصفات السيئة التى تسيطر على أبناء هذا البرج وتتسبب لهم فى بعض المشاكل النفسية لأنه لا يوجد شىء يمكن السيطرة عليه طوال الوقت بشكل كامل، أما عن حظهم اليوم فتقول ماجى فرح اليوم مصدر للتفاؤل والأمل فسيحدث شىء فى بدايته يجعلنا ننظر للأمور من منظور أوسع.>سيكون هذا اليوم بداية خير لهم على المستوى العملى، فسيبدأون فى تحقيق حلم طالما عاشوا من أجله، وسيدخلون تجربة عمالية ناجحة يبرزون من خلالها.>الحب سيكون عنوان هذا اليوم سواء بين أصدقائهم وأقاربهم أو بينهم وبين محبيهم فسيكون اليوم الأكثر رومانسية ولن يستطيعوا نسيانه فيما بعد، لذلك يجب أن يحاولوا التمتع بكل دقيقة به.>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذونها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.