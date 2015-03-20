حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/3/20

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

الحساسية المفرطة المبالغ بها من أكثر الصفات السيئة التى يتسم بها أبناء هذا القسم، لأنها تزعج المحيطين بهم وتجعلهم دائمًا فى حيرة من أمرهم عند اختيار الكلمات المناسبة فى التعامل معهم، وعلى مستوى حظهم اليوم تقول ماجى فرح خبيرة الأبراج: سيكون اليوم صعبًا وستتسبب حساسيتهم الزائدة عن اللزوم فى إشعال بعض المشاحنات بينهم وبين أصدقائهم أو المقربون منهم فى هذا اليوم.>تقول "ماجى" يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج التى تعتمد على حظها دائمًا ما يجعلهم يبذلون مجهودًا قليلاً، لكن يجب أن يبتعدوا عن هذه الصفة الكسولة لأنها لن تفيدهم كثيرًا لذلك يجب أن يركزوا فى أعمالهم الفترات المقبلة.>استقرار نسبى فى حياتهم العاطفية دون مشاكل كبيرة أو واضحة لذلك يجب أن يستغلوا ذلك الاستقرار فى تدعيم نجاحاتهم ويبذلون قصارى جهودهم فى تحقيق نجاحاتهم .