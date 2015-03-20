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حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/3/20

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حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/3/20 حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/3/20
على الرغم من المشاكل والمسئوليات التى يمر بها أبناء هذا البرج والتى تعتبر قدرهم إلا أنهم يتمتعون بقدر كبير من القوة يجعلهم قادرين على تحملها والوصول على النجاح كونهم من أكثر الأبراج الطموحة والناجحة، وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن حظهم اليوم، سيتعرض البرج إلى بعض المشاكل على كل المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>سيحقق هذا البرج نجاحًا باهرًا على مستوى الحياة العملية فسيبلى بلاء حسنا ويقوم بوظائف ومهام إضافية تجعله يتميز عن غيره من زملائه وأصدقائه ما قد يخلق بعض الأحقاد والضغائن التى سيتخطاها بتفاؤله وابتسامته.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>حالة من الركود دون تغير سيمر بها أبناء هذا البرج بالنسبة للجانب العاطفى الذى سيدعم نجاحه على مستوى العلاقات العامة والحياة العملية، فكلما ابتعد هؤلاء عن الحب ومشاكله كلما ازدهروا فى مجالات أخرى.

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مصر 365

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