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حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/3/20

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حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/3/20 حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/3/20
يعتبر أبناء هذا البرج هم الأكثر رومانسية ودائمًا ما يعيشون خارج العالم الواقعى، هائمون مع أحلامهم الخيالية التى قد تكون بمثابة صدمة حقيقية بالنسبة لهم عند الاحتكاك بالواقع، وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل الناتجة عن دخولهم فى علاقات اجتماعية جديدة ومن ثم الارتطام بالواقع ما يفقدهم صوابهم.

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية


>سيعيش المنتمون إلى هذا البرج فى مشاكل ضخمة مع المحيطين بهم تدخلهم فى حالات نفسية سيئة تجعلهم فى حاجة إلى التغيير من طبائعهم لذلك سيكتسبون الصلابة مع الوقت وسينجحون فى حياتهم العملية.

توقعات فؤاد لأصحاب على مستوى الأمور العاطفية


>على الرغم من المشاكل النفسية التى سيتعرض لها أبناء هذا البرج والتى ستتسبب فى إنهائهم بعض العلاقات العاطفية، إلا أنهم سيدخلون علاقة عاطفية أخرى سيستكملون بها حياتهم وستحلى عليهم دنياهم.

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مصر 365

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