حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/3/20

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فؤاد لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

يعتبر أبناء هذا البرج هم الأكثر رومانسية ودائمًا ما يعيشون خارج العالم الواقعى، هائمون مع أحلامهم الخيالية التى قد تكون بمثابة صدمة حقيقية بالنسبة لهم عند الاحتكاك بالواقع، وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل الناتجة عن دخولهم فى علاقات اجتماعية جديدة ومن ثم الارتطام بالواقع ما يفقدهم صوابهم.>سيعيش المنتمون إلى هذا البرج فى مشاكل ضخمة مع المحيطين بهم تدخلهم فى حالات نفسية سيئة تجعلهم فى حاجة إلى التغيير من طبائعهم لذلك سيكتسبون الصلابة مع الوقت وسينجحون فى حياتهم العملية.>على الرغم من المشاكل النفسية التى سيتعرض لها أبناء هذا البرج والتى ستتسبب فى إنهائهم بعض العلاقات العاطفية، إلا أنهم سيدخلون علاقة عاطفية أخرى سيستكملون بها حياتهم وستحلى عليهم دنياهم.