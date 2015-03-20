حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/3/20

الوحدة والعزلة من الهدوء والسكينة من أكثر الصفات التى تميز هذا البرج ولكنها سلاح ذو حدين فمن الممكن أن تجعله محبوبًا بين الناس ومن الممكن أيضًا أن تجعل منه شخصًا منبوذًا يبتعد عنه الجميع، لذلك يفضل أن نتبع الوسطية فى هذه الصفات ونخرج عنها بعض الأحيان، وتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن يكون اليوم الجمعة غير تقليدى وخارجًا عن المألوف بالنسبة لهم لأنهم سيحاولون أن يخرجوا عن هذه الصفات نوعًا ما ويحتكون بالعالم الخارجى والتعرف على علاقات جديدة. توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>سيحاول أبناء هذا البرج الخروج عن طبيعة شخصياتهم لكن سيحتاج ذلك إلى تخطى بعض المرحل الصعبة التى يحتاجها هذا التغير ما قد يؤثر على علاقاتهم الاجتماعية بشكل سلبى. رؤية عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل عام 2015

>سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنها ستكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل .

شبكةعيونالإخبارية

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