أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/3/20

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/3/20 حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/3/20
الوحدة والعزلة من الهدوء والسكينة من أكثر الصفات التى تميز هذا البرج ولكنها سلاح ذو حدين فمن الممكن أن تجعله محبوبًا بين الناس ومن الممكن أيضًا أن تجعل منه شخصًا منبوذًا يبتعد عنه الجميع، لذلك يفضل أن نتبع الوسطية فى هذه الصفات ونخرج عنها بعض الأحيان، وتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن يكون اليوم الجمعة غير تقليدى وخارجًا عن المألوف بالنسبة لهم لأنهم سيحاولون أن يخرجوا عن هذه الصفات نوعًا ما ويحتكون بالعالم الخارجى والتعرف على علاقات جديدة.

توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>سيحاول أبناء هذا البرج الخروج عن طبيعة شخصياتهم لكن سيحتاج ذلك إلى تخطى بعض المرحل الصعبة التى يحتاجها هذا التغير ما قد يؤثر على علاقاتهم الاجتماعية بشكل سلبى.

رؤية عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل عام 2015


>سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنها ستكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى