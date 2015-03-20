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حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/3/20

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حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/3/20 حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/3/20
أبناء برج الأسد يتصفون بمعظم الصفات الخاصة بالأسد ذاته، فهم أصحاب أصوات عالية، دائمًا ما يريدون السيطرة على الأجواء المحيطة مثلما يسيطر الأسد على عرينه، وإذا لم يشعروا بذلك يفقدون جزءًا كبيرًا من شخصياتهم ومن ثم من سعادتهم وإقبالهم على الحياة أما عن حظهم اليوم تقول خبيرة الأبراج "عبير فؤاد" اليوم هو يوم حظهم سيسيطرون على معظم الجلسات التى سيخضعون لها وسيكون صوتهم هو الأحق والأجدر ما قد يجعلهم الأكثر سعادة هذه الفترة.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>على مستوى الحياة العملية سيتقدمون وسيكونون الأكثر تألقًا ونجاحًا لأن الحظ سوف يحالفهم وسيكون صوتهم ومعلوماتهم الخاصة بالعمل أو بالدراسة هى الأصح، ما سيميزهم عن غيرهم وسيضعهم تحت دائرة الضوء مباشرة، لكن يجب أن يحرصوا من الأحقاد والمكائد.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>ستتراجع الأمور العاطفية نوعًا ما حال إذا أصاب أبناء البرج نوعًا من الغرور الناتج عن تألقهم على مستوى الحياة العملية، ما قد يجعلهم يريدون فرض سيطرتهم على أحبابهم وشركائهم فى الحياة.

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مصر 365

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