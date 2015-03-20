الرئيس الجزائري: أطراف داخلية تريد الحكم ولو على أنقاض الدولة وأشلاء الشعب

قال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، إن أطرافا داخلية تعتمد “سياسة الأرض المحروقة” من أجل الوصول إلى الحكم “ولو كان ذلك على أنقاض الدولة وأشلاء الشعب”، وذلك في هجوم غير مسبوق على أطراف معارضة تدعو إلى انتخابات مبكرة بدعوى عجزه الصحي.

ودعا المخالفين له في التصور السياسي لتدبير شؤون البلاد إلى الحوار، مشترطا عدم “المساس بما هو قائم بمقتضى الدستور ومكرس بالإرادة الشعبية الصريحة”.