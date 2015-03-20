شرطة الشارقة تفوز بجائزة حمدان بن راشد لفئة المؤسسات الداعمة للتعليم

فازت القيادة العامة لشرطة الشارقة في مبادرة الثقافة الأمنية، بالمركز الأول في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مستوى الدولة، فئة المؤسسات الداعمة للتعليم، في دورتها السابعة عشرة، وعبّر اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة رئيس اللجنة العليا لبرنامج الثقافة الأمنية، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز..

معتبراً إياه تتويجاً لجهود فريق العمل المتواصلة في هذا المجال، خلال سنواته الماضية، فيما أعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على رعايته للجائزة التي تسهم في دفع وتطوير التعليم. وأوضح اللواء الهديدي أن التميز أصبح منهجاً ثابتاً في شرطة الشارقة، في جميع المجالات، وهو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة..

وهو الطريق الأمثل لتحقيق المزيد من الإنجازات بطرق إبداعية مبتكرة تسهم في إبراز قدرات منتسبي شرطة الشارقة وتطوير إمكاناتهم، وهو ما يجعلها سبّاقة للأخذ بمبادرات الريادة في إطار التميز. وأعرب قائد عام شرطة الشارقة عن تقديره لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، التي أصبحت من المحفّزات للإبداع والتميز في مجال التعليم والبحث العلمي، ليس فقط على مستوى الدولة؛ بل على المستوى العالمي.

ولم تقتصر مشاركة شرطة الشارقة في الجائزة فقط على مبادرة الثقافة الأمنية الفائزة بالمركز الأول في فئة المؤسسات الداعمة للتعليم بل نافست المؤسسات والجهات المشاركة في 8 مبادرات أخرى والتي حظيت بإشادة خبراء لجنة التقييم وهي مبادرة أصدقاء الشرطة ومبادرة التوعية والخدمات المرورية للمدارس ومبادرة مجلة الشرطي الصغير ومبادرة البرنامج التلفزيوني «الشرطي» ومبادرة عرض فريق الكلاب البوليسية ومبادرة الشخصية الكرتونية «الشرطي الصغير» ومبادرة التوعية بمخاطر وآثار المخدرات على طلبة المدارس ومبادرة تكريم الأطفال المتميزين.