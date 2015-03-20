إنقاذ مواطنة في رأس الخيمة تدهورت مركبتها

أنقذ الكادر الطبي في مستشفى صقر في رأس الخيمة حياة مواطنة، وذلك بعد إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال الطحال، حيث كانت تعاني من نزيف داخلي في البطن نتيجة لإصابتها بحادث تدهور مركبتها برفقة زوجها على شارع الشيخ محمد بن سالم يوم الأحد الماضي.

وأوضح الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى صقر في رأس الخيمة أن المصابة وصلت لقسم الطوارئ في حالة حرجة نتيجة لإصاباتها البالغة وتعرضها لنزيف داخلي بمنطقة البطن، واستدعت حالتها دخول العناية المركزة لإجراء عملية جراحية لإزالة الطحال ووقف النزيف وتجبير أماكن الكسور.

وأضاف أن الجراحة استغرقت ثلاث ساعات لافتاً أن المصابة كانت تعاني من نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم التي وصلت لـ 5 مقارنة بالمعدل الطبيعي 12، ونقص حاد في نسبة الدم نتيجة للنزيف الداخلي، مما استلزم إجراء العملية الجراحية لإنقاذ حياتها، وتم نقل المصابة لأحد مستشفيات الدولة لاستكمال العلاج عقب استقرار الحالة الصحية لها. رأس الخيمة – البيان