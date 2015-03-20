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بالفيديو - إيفرتون يعمق جراح الإنجليز ويغادر دوري أوروبا بخماسية في كييف

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بالفيديو - إيفرتون يعمق جراح الإنجليز ويغادر دوري أوروبا بخماسية في كييف بالفيديو - إيفرتون يعمق جراح الإنجليز ويغادر دوري أوروبا بخماسية في كييف

(إفي): تواصلت معاناة الفرق الإنجليزية في بطولات أوروبا بعد خروج إيفرتون بشكل مهين من دور الـ16 لبطولة دوري أوروبا على يد دينامو كييف الأوكراني، حيث خسر إيابا يوم الخميس خارج ملعبه بخمسة أهداف مقابل اثنين.

كان إيفرتون قد فاز بملعبه ذهابا بهدفين لواحد، لكن مع خسارة اليوم المذلة يتأهل كييف بمجموع (6-4).

تقدم أندريه يارمولينكو لصاحب الضيافة (ق21) قبل أن يعادل البلجيكي روميلو لوكاكو (ق29).

لكن دينامو رد بتسجيل رباعية متالية عبر البولندي لوكاس تيودورزيك والبرتغاليين ميجل فيلوسو وفيتورينو أنتونيس وأولي هوسييف (ق35 و37 و56 و76)، بينما سجل فيل جاجيلكا هدفا ثانيا شرفيا للـ"توفيز".

وانعدم التواجد الإنجليزي بالبطولتين الأوروبيتين، حيث ودع تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي من دور الـ16 لدوري الأبطال.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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