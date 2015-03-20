بالأرقام - صلاح أمام روما .. ناجح بنسبة 96 %

رغم أن الحظ عانده في مناسبتين أمام روما، نجح محمد صلاح جناح فيورنتينا في تحقيق مباراة ممتازة سواء على مستوى الأداء أو الإحصائيات.

فيورنتينا عبر إلى دور ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على روما 3-0 في إياب دور الـ16، ليصعد بعد التعادل في الذهاب 1-1.

ويستعرض FilGoal.com إحصائيات محمد صلاح أمام روما من خلال عدة مواقع إحصائية.

- صلاح لمس الكرة 33 مرة، وأنتج من خلال هذه اللمسات، نسبة تمريرات صحيحة وصلت إلى 96 %، 3 تصويبات منهم كرتين في العارضة وخلق فرصتين ضائعتين.

- نجح صلاح في إخراج الكرة بشكل سليم في كل التمريرات باستثناء واحدة، إذ مرر 26 كرة سليمة وواحدة خاطئة.

14 تمريرة لصلاح كانت أمامية بنسبة 53.8%، و12 للخلف، بمتوسط طول 12 مترا.