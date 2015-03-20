أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام - صلاح أمام روما .. ناجح بنسبة 96 %

Google+ Print

رغم أن الحظ عانده في مناسبتين أمام روما، نجح محمد صلاح جناح فيورنتينا في تحقيق مباراة ممتازة سواء على مستوى الأداء أو الإحصائيات.

فيورنتينا عبر إلى دور ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على روما 3-0 في إياب دور الـ16، ليصعد بعد التعادل في الذهاب 1-1.

ويستعرض FilGoal.com إحصائيات محمد صلاح أمام روما من خلال عدة مواقع إحصائية.

- صلاح لمس الكرة 33 مرة، وأنتج من خلال هذه اللمسات، نسبة تمريرات صحيحة وصلت إلى 96 %، 3 تصويبات منهم كرتين في العارضة وخلق فرصتين ضائعتين.

ssss

- نجح صلاح في إخراج الكرة بشكل سليم في كل التمريرات باستثناء واحدة، إذ مرر 26 كرة سليمة وواحدة خاطئة.

dd

14 تمريرة لصلاح كانت أمامية بنسبة 53.8%، و12 للخلف، بمتوسط طول 12 مترا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع