عقب لقاء روما .. صلاح مازحا: من حسدني

"مين بقى اللي كان عينه في الجول" .. هكذا تحدث محمد صلاح عقب لقاء فيورنتينا أمام روما في الدوري الأوروبي.

فيورنتينا حرق روما بالـ3 وتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

صلاح شارك من البداية وحتى النهاية وقدم أداء أكثر من رائع.

ووقفت عارضة روما أمام انطلاقة ماراثونية من منتصف الملعب لصلاح، قبل أن يقف القائم مجددا أمام تسديدة متقنه من الجناح المصري.

شاهد - ملخص ما قدمه صلاح أمام روما

وعن العارضة والقائم غرد محمد صلاح على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مازحا عن المتسبب في إضاعة الفرص.

وعقب المباراة أشاد فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا بسرعة صلاح مقارنه إياه بسرعة نجم برشلونة ليونيل ميسي. (طالع التفاصيل)