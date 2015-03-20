المدير الرياضي لروما: عدم ضم صلاح كان خطأ كبيرا

عبر والتر ساباتيني المدير الرياضي لنادي روما عن أسفه لجماهير فريقه روما بعد عدم ضم صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فيورنتينا حرق روما بالـ3 وتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

صلاح شارك من البداية وحتى النهاية وقدم أداء أكثر من رائع، في ظهور أخر مميز للجناح المصري منذ أن أنضم في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وكان روما قاب قوسين أو أدني من ضم صلاح إلا أن فيورنتينا حسم الصفقة بعد التبادل مع تشيلسي صفقة صلاح بخوان كوادرادو.

وعلق المدير الرياضي لروما عن عدم التعاقد مع صلاح، قائلا: "صلاح لاعبا رائعا".

وأضاف في تصريحات مع (ميديا ست الإيطالية) "عدم ضم صلاح كان خطأ كبيرا مني".

وأتم "تعاملنا كان بالخطأ في سوق الانتقالات الشتوية، وسنحاول حل الأمور".

شاهد - ملخص ما قدمه صلاح أمام روما

وعقب المباراة أشاد فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا بسرعة صلاح مقارنه إياه بسرعة نجم برشلونة ليونيل ميسي. (طالع التفاصيل)