يوفنتوس يعلن مدة غياب بوجبا

(إفي): أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن غياب نجمه الفرنسي الشاب بول بوجبا لفترة قد تصل إلى شهرين بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراة بوروسيا دورتموند الألماني مساء الأربعاء.

وأوضح النادي أن بوجبا سيغيب لفترة لا تقل عن 50 يوما بسبب إصابة من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية للفخذ الأيمن، مما تسبب في مغادرته لملعب سينال إيدونا بارك بعد نصف ساعة من الشوط الأول.

وحقق يوفي فوزا ملحميا خارج الديار بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليتأهل لربع النهائي بعدما فاز ذهابا على أرضه بهدفين لواحد.

وسيغيب بوجبا عن مباراتي البرازيل والدنمارك الوديتين مع منتخب فرنسا، فضلا عن غيابه عن ربع نهائي التشامبيونز على أقل تقدير.