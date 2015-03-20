أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات السعودية توقف منح تأشيرات أعمال للسويديين بعد الإساءة للمملكة

Google+ Print
السلطات السعودية توقف منح تأشيرات أعمال للسويديين بعد الإساءة للمملكة السلطات السعودية توقف منح تأشيرات أعمال للسويديين بعد الإساءة للمملكة
اعلنت وزارة الخارجية السويدية الخميس، أن السلطات اوقفت منح تاشيرات أعمال للسويديين، وذلك على خلفية ازمة دبلوماسية بين البلدين.

وقال متحدث باسم الوزارة، أن المملكة العربية السعودية "ابلغت" ستوكهولم بهذا الاجراء.

وقال رئيس الوزراء السويدى ستيفن ليوفان، بحسب ما اوردت وكالة الانباء تى تى ، "بالتاكيد هذا ليس وضعا جيدا، ونحن لا نرغب فى هذا الوضع مع المملكة السعودية".

وبدأت هذه الازمة الدبلوماسية اثر انتقاد السويد للسعودية بشأن احترام حقوق الانسان والديمقراطية.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم فى مارس انها اضطرت لإلغاء زيارة، تحت ضغط الرياض، الى القاهرة لإلقاء خطاب امام جامعة الدول العربية لا يتضمن اى اشارة الى المملكة، لكن يتضمن قضايا أخرى بينها حقوق الانسان والمرأة.

ونددت الوزيرة فى بداية الشهر بـ"الطرق التى تشبه ممارسات العصور الوسطى" للقضاء السعودى بشأن عقوبة الجلد بحق المدون رائف بدوى بتهمة "الاساءة للإسلام".

ووصفت السعودية التى استدعت سفيرها فى ستوكهولم هذه التصريحات بانها "تدخل صارخ" فى شؤونها الداخلية.

وأوقفت السويد من جهتها الاسبوع الماضى تعاونها العسكرى مع السعودية.

من جانبها اعلنت الامارات الاربعاء استدعاء سفيرها فى السويد تضامنا مع السعودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية