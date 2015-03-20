السلطات السعودية توقف منح تأشيرات أعمال للسويديين بعد الإساءة للمملكة

اعلنت وزارة الخارجية السويدية الخميس، أن السلطات السعودية اوقفت منح تاشيرات أعمال للسويديين، وذلك على خلفية ازمة دبلوماسية بين البلدين.

وقال متحدث باسم الوزارة، أن المملكة العربية السعودية "ابلغت" ستوكهولم بهذا الاجراء.

وقال رئيس الوزراء السويدى ستيفن ليوفان، بحسب ما اوردت وكالة الانباء تى تى ، "بالتاكيد هذا ليس وضعا جيدا، ونحن لا نرغب فى هذا الوضع مع المملكة السعودية".

وبدأت هذه الازمة الدبلوماسية اثر انتقاد السويد للسعودية بشأن احترام حقوق الانسان والديمقراطية.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم فى مارس انها اضطرت لإلغاء زيارة، تحت ضغط الرياض، الى القاهرة لإلقاء خطاب امام جامعة الدول العربية لا يتضمن اى اشارة الى المملكة، لكن يتضمن قضايا أخرى بينها حقوق الانسان والمرأة.

ونددت الوزيرة فى بداية الشهر بـ"الطرق التى تشبه ممارسات العصور الوسطى" للقضاء السعودى بشأن عقوبة الجلد بحق المدون رائف بدوى بتهمة "الاساءة للإسلام".

ووصفت السعودية التى استدعت سفيرها فى ستوكهولم هذه التصريحات بانها "تدخل صارخ" فى شؤونها الداخلية.

وأوقفت السويد من جهتها الاسبوع الماضى تعاونها العسكرى مع السعودية.

من جانبها اعلنت الامارات الاربعاء استدعاء سفيرها فى السويد تضامنا مع السعودية.