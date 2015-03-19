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بالصور.. هشام عباس يستضيف نشوى مصطفى وأحمد فهمي في “ساعة لقلبك”

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بالصور.. هشام عباس يستضيف نشوى مصطفى وأحمد فهمي في “ساعة لقلبك” بالصور.. هشام عباس يستضيف نشوى مصطفى وأحمد فهمي في “ساعة لقلبك”

يستضيف الفنان هشام عباس فى برنامجه “ساعة لقلبك” ” كل من الفنانة نشوى مصطفى،والفنان أحمد قهمي، والفنانة نشوي مصطفي، وذلك فى ال ثامنة مساء غدا الجمعه20مارس على قناة “MBCمصر.

ويدخل أحمد فهمي، في مباراة خاصة في العزف والغناء والرياضة مع نشوي مصطفي، قبل أن يقوم النجمان بمشاركة الفنان هشام عباس أداء بعض الأغاني .

وتحمل فقرات البرنامج أسماء أغنيات شهيرة للنجم هشام عباس منها فقرة بعنوان “جوه في قلبي”، وأخرى بعنوان “زمان وأنا صغير”، وثالثة بعنوان “قول عليا مجنون”، ويتخلل الفقرات منافسات كوميدية متنوعة من الضيوف بحثاً عن الفوز.

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