بالأسماء.. مصرع 8 في حادث إنقلاب سيارة بإحدى الترع بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، مساء اليوم الخميس، من انتشال 8 جثث لضحايا لقوا مصرعهم بإحدى الترع الواقعة بمركز جهينة، فيما تكثف قوات الحماية من مجهوداتها لانتشال جثة لطفل آخر مفقود.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي بلاغاً من مباحث مركز شرطة جهينة يفيد سقوط سيارة شاهين يستقلها علاء أحمد عبد الغني، أمين شرطة، من مباحث جهينة فى إحدى الترع على طريق الكائن بناحية الطليحات والقبيصات بمركز جهينة .

وأسفر الحادث عن وفاة كل من سماح أحمد عبد الغني 40 سنة شقيقة أمين الشرطة ومصرع أبنائها (منار محمود عبد الحميد 6 شهور، ومروة محمود عبد الحميد 4 سنوات، ومعتز محمود عبد الحميد 8 سنوات ،و طارق محمود عبد الحميد 6 سنوات) ، فيما لقيت زوجة أمين الشرطة مصرعها وتدعي صفاء فهمي أحمد زيدان 27 سنة ونجلها طارق علاء أحمد عبد الغني 7 سنوات ، وجاري البحث عن نجلهما الآخر خالد علاء عبد الغني 11 سنة ليصبح إجمالي حالات الوفاة 9 حالات.

ومن جانبه أكد الدكتور علي حراز، مدير مستشفى طهطا، أنه تم إيداع جثث المتوفين بمشرحة المستشفى وتم توقيع الكشف الطبي عليهم من جانب مفتش الصحة وجاري انتظار قرار النيابة بدفن الجثث.